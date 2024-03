MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in KION GROUP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Zum Handelsende standen KION GROUP-Anteile an diesem Tag bei 33,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 296,033 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 478,98 EUR, da sich der Wert einer KION GROUP-Aktie am 18.03.2024 auf 48,91 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 44,79 Prozent gleich.

KION GROUP wurde am Markt mit 6,39 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at