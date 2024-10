MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien verdienen können.

Am 08.10.2023 wurde das KION GROUP-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das KION GROUP-Papier bei 33,54 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,815 KION GROUP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 093,32 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Papiers am 07.10.2024 auf 36,67 EUR belief. Damit wäre die Investition 9,33 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte KION GROUP einen Börsenwert von 4,76 Mrd. Euro. KION GROUP-Anteile wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers belief sich damals auf 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at