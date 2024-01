MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen

KION GROUP-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die KION GROUP-Aktie an diesem Tag bei 36,71 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,241 KION GROUP-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2024 auf 42,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 160,17 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 16,02 Prozent gleich.

Insgesamt war KION GROUP zuletzt 5,63 Mrd. Euro wert. KION GROUP-Papiere wurden am 28.06.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie belief sich damals auf 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at