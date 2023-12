MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades KION GROUP-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,10 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investierten, hätten nun 14,684 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der KION GROUP-Aktie auf 34,51 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 506,75 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,32 Prozent abgenommen.

KION GROUP war somit zuletzt am Markt 4,45 Mrd. Euro wert. KION GROUP-Anteile wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at