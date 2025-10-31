MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Talanx-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70,95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 140,944 Talanx-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 165,61 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 30.10.2025 auf 107,60 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 51,66 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Talanx eine Marktkapitalisierung von 27,79 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wagte die Talanx-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Talanx-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at