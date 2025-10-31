Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 29 966,94 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 348,756 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,138 Prozent höher bei 29 925,56 Punkten, nach 29 884,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29 879,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 974,14 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,35 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag imSeptember, dem 30.09.2025, den Wert von 30 267,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 004,40 Punkten gehandelt. Der MDAX lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 26 326,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 16,52 Prozent zu Buche. Bei 31 754,30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit FUCHS SE VZ (+ 10,39 Prozent auf 42,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,06 Prozent auf 74,00 EUR), RENK (+ 2,03 Prozent auf 66,28 EUR), PUMA SE (+ 1,81 Prozent auf 19,12 EUR) und KION GROUP (+ 1,74 Prozent auf 58,55 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen United Internet (-3,20 Prozent auf 26,62 EUR), Knorr-Bremse (-0,99 Prozent auf 79,90 EUR), Bilfinger SE (-0,89 Prozent auf 94,80 EUR), Talanx (-0,74 Prozent auf 106,80 EUR) und TRATON (-0,72 Prozent auf 27,70 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 449 165 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41,856 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,27 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at