MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden KION GROUP-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,29 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,556 KION GROUP-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.04.2024 gerechnet (46,85 EUR), wäre die Investition nun 1 290,99 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 29,10 Prozent vermehrt.

KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,18 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der KION GROUP-Papiere fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines KION GROUP-Anteils bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at