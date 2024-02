MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in RATIONAL eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

RATIONAL-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 234,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,268 RATIONAL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.02.2024 gerechnet (748,50 EUR), wäre die Investition nun 3 194,62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 219,46 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte RATIONAL einen Börsenwert von 8,45 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Damals wurde der erste Kurs der RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at