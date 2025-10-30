RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Langfristige Investition
|
30.10.2025 10:03:41
MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 30.10.2024 wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen RATIONAL-Anteile an diesem Tag bei 917,50 EUR. Bei einem RATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,899 RATIONAL-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 635,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 926,43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,74 Prozent.
Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,23 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie ging am 03.03.2000 an die Börse XETRA. Die RATIONAL-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
