MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aurubis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Aurubis eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Aurubis-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aurubis-Anteile 84,88 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 117,813 Anteilen. Die gehaltenen Aurubis-Papiere wären am 09.07.2024 9 213,01 EUR wert, da der Schlussstand 78,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,87 Prozent verringert.

Aurubis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at