MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das KION GROUP-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das KION GROUP-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,141 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen KION GROUP-Papiere wären am 19.08.2024 39,84 EUR wert, da der Schlussstand 34,92 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,16 Prozent.

Der Marktwert von KION GROUP betrug jüngst 4,54 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 fand der erste Handelstag des KION GROUP-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

