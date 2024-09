MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.09.2023 wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 37,91 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KION GROUP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,638 KION GROUP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,43 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 09.09.2024 auf 31,25 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 17,57 Prozent vermindert.

KION GROUP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,10 Mrd. Euro. Der KION GROUP-Börsengang fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Die KION GROUP-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at