MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Investoren gebracht.

KION GROUP-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die KION GROUP-Aktie an diesem Tag 53,62 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,865 KION GROUP-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,37 EUR, da sich der Wert einer KION GROUP-Aktie am 12.02.2024 auf 42,56 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,63 Prozent.

KION GROUP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,42 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at