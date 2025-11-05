LEG Immobilien Aktie

Lohnendes LEG Immobilien-Investment? 05.11.2025 10:05:10

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 66,38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,506 LEG Immobilien-Papiere. Die gehaltenen LEG Immobilien-Papiere wären am 04.11.2025 96,94 EUR wert, da der Schlussstand 64,35 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,06 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 4,86 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LEG

16.09.25 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
09.09.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
01.09.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

LEG Immobilien 64,25 -0,39% LEG Immobilien

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

