LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Lohnendes LEG Immobilien-Investment?
|
05.11.2025 10:05:10
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 66,38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,506 LEG Immobilien-Papiere. Die gehaltenen LEG Immobilien-Papiere wären am 04.11.2025 96,94 EUR wert, da der Schlussstand 64,35 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,06 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 4,86 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
|
05.11.25
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
03.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.10.25
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
24.10.25
|MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu LEG Immobilienmehr Analysen
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|64,25
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.