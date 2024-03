MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen RATIONAL-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 28.02.2021 wurden RATIONAL-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 709,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,141 RATIONAL-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.02.2024 gerechnet (764,00 EUR), wäre die Investition nun 107,76 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,76 Prozent.

Der RATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 8,64 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des RATIONAL-Papiers fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Die RATIONAL-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at