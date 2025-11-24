Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Medartis ernennt Peter Hackel zum neuen Finanzchef



24.11.2025 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

MEDIENMITTEILUNG Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dr. Peter Hackel wird CFO der Medartis-Gruppe und tritt der Geschäftsleitung (EMB) am 01.01.2026 bei

Dr. Dirk Kirsten, der seit 2021 als CFO tätig war, wird nach der Übergangsphase aus dem Unternehmen ausscheiden

Peter Hackel verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz in der Finanzleitung wachstumsorientierter Unternehmen Basel, 24.11.2025: Die Medartis Holding AG (MED:SW), ein führendes orthopädisches Unternehmen mit Spezialisierung auf Kopf- und Extremitätenchirurgie, gibt heute bekannt, dass der Verwaltungsrat Dr. Peter Hackel mit Wirkung zum 01. Januar 2026 zum neuen Finanzchef ernannt hat. Diese Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen, da es nun von seinen jüngsten Akquisitionen in den Bereichen Endoprothetik (KeriMedical, Genf) und Value-Implantate (Neo Ortho, Curitiba) profitiert. Dr. Peter Hackel, 56 Jahre alt und Schweizer Staatsbürger, verfügt über eine wertvolle Kombination aus Finanz- und Geschäftskompetenz in verschiedenen Branchen. Im Laufe seiner Karriere hat Peter Hackel umfassende Führungserfahrung in multinationalen Konzernen gesammelt, angefangen mit Technologieunternehmen wie Syntegon und OC Oerlikon bis hin zu Unternehmen in der Gesundheitsbranche wie Straumann und Geistlich Pharma. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses bei Georg Fischer, was seine Expertise in den Bereichen Governance, Strategie und Finanzen widerspiegelt. Er hält einen Master-Abschluss und einen Doktortitel in Biochemie und Molekularbiologie der ETH Zürich. Nach seinem Studium arbeitete er als Berater bei McKinsey und absolvierte in diesem Jahr eine Executive-Weiterbildung an der Harvard Business School. Der derzeitige CFO, Dr. Dirk Kirsten, der seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung ist, hat beschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um im zweiten Halbjahr 2026 neue Projekte und Tätigkeiten zu übernehmen. Bis zur Übernahme durch seinen Nachfolger wird Dirk Kirsten einen reibungslosen Übergang gewährleisten und die betriebliche Kontinuität aufrechterhalten. "In den vergangenen fünf Jahren haben wir unsere Finanz- und IT-Funktionen konsequent gestärkt, die Resilienz unserer digitalen Infrastruktur verbessert und unser ERP-System aufgerüstet, um unseren zukünftigen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Dirk Kirsten spielte eine zentrale Rolle bei den wichtigsten M&A-Projekten von Medartis und hat mitgeholfen, das Unternehmen in eine Multi-Marken-Organisation mit fünf Produktionsbetrieben und globaler Reichweite zu transformieren. Wir danken Dirk für seine Leistungen und sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg", sagt Marco Gadola, Medartis-Verwaltungsratspräsident. "Im Namen des Verwaltungsrats heissen wir Peter in unserem Executive Team willkommen. Wir freuen uns sehr, jemanden von Peters Kaliber als unseren neuen CFO gewonnen zu haben", fügte Marco Gadola hinzu. CEO Matthias Schupp ergänzt: "Peter verfügt über einen hervorragenden Leistungsausweis in wachstumsstarken Unternehmen. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und habe die Zusammenarbeit mit ihm während meiner Zeit bei Straumann/Neodent sehr geschätzt. Seine Führungsphilosophie verkörpert unsere zentralen kulturellen Werte wie unternehmerisches Denken, Förderung des Teamengagements und Eigenverantwortung. Ich möchte Dirk für seinen unermüdlichen Einsatz während des vergangenen Jahres unserer Zusammenarbeit danken und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg." Medartis wird die konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 am 17. März 2026 veröffentlichen. Die Geschäftsleitung bekräftigt die finanzielle Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Über Medartis

Die Medartis Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenbrüchen und den Gelenkersatz für die oberen und unteren Extremitäten sowie für den kranio-maxillofazialen Bereich. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Brasilien und Frankreich. Medartis beschäftigt rund 1'400 Mitarbeiter an 13 Standorten und vertreibt seine Produkte in über 50 Ländern weltweit. Medartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Chirurgen und OP-Personal mit den innovativsten Implantaten und Instrumenten sowie einem erstklassigen Service zu versorgen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com. Kontakt für Investoren und Medienschaffende: Fabian Hildbrand, Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations

Andreas Richter, Mediensprecher



Medartis Holding AG

Hochbergerstrasse 60E

CH-4057 Basel Corporate Communications

Investor contact: investor.relations@medartis.com

Media contact: corporate.communication@medartis.com

+41 61 633 37 36

