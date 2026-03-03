MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
03.03.2026 16:36:57
MercadoLibre Stock Drops 5%
(RTTNews) - Shares of MercadoLibre, Inc. (MELI) are moving down about 5 percent on Tuesday morning trading despite no corporate-related announcements to impact the movement.
The company's shares are currently trading at $1,681.00 on the Nasdaq, down 5.42 percent or $96.31. The stock opened at $1,689.33 and has tanked as low as $1,666.20 so far in today's session. The stock closed trading at $1,777.00 on Monday.
Over the past year, it has traded in a range of $1,654.24 to $2,645.22.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
25.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
25.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
25.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Ausblick: MercadoLibre gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.02.26