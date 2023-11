Mercedes-Benz-Aktie wenig bewegt: RBC hat Ziel für Mercedes-Benz gesenkt - DZ Bank senkt fairen Wert Mercedes-Benz

Analyst Tom Narayan begründete das niedrigere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit schlechteren Aussichten für das operative Ergebnis (Ebit) im Autogeschäft. Ansonsten habe der Stuttgarter Autohersteller aber ein solides Quartal abgeliefert.

DZ Bank senkt fairen Wert Mercedes-Benz auf 70 Euro - 'Kaufen'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach den Zahlen zum dritten Quartal von 84 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Lieferprobleme hätten Absatz und Ergebnis belastet, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Automobilhersteller dürfte aber auch in den kommenden Quartalen von einer soliden Nachfrage nach seinen Luxusprodukten und einem gut gefüllten Auftragsbuch profitieren. Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise marginale 0,04 Prozent im Plus bei 55,60 Euro.

NEW YORK / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)