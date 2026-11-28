Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
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28.11.2026 21:42:59
Merck: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Merck (NYSE:MRK) reported revenue of $18.1 billion driven by new products and growth in oncology and animal health. Long-term investors are tracking how the pharmaceutical giant will offset future revenue losses from KEYTRUDA, its flagship cancer immunotherapy drug, when its patent expires. The business is advancing late-phase clinical trials to establish new revenue streams across oncology and cardiovascular care. Three things management said stand out.
Merck is accelerating development of sac-TMT, an antibody-drug conjugate (a targeted therapy that delivers treatment directly to tumor cells) targeting TROP2 proteins on cancer cells. Management is securing early leadership in gynecologic cancers while also exploring breast and lung cancers.
Sales of WINREVAIR, a treatment for pulmonary arterial hypertension (a disease causing high blood pressure in lung arteries), reached $694 million in the third quarter. Merck plans to start the Phase 3 CORAAL trial to evaluate whether the therapy can treat pulmonary hypertension associated with heart failure with preserved ejection fraction.
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