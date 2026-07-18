Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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18.07.2026 04:23:11
Meta, Anthropic in talks for potential US$10 billion compute lease deal: source
The deal would help Meta diversify its income streamsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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|Meta and Anthropic in talks for up to $10bn data centre deal (Financial Times)
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|Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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