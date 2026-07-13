Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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13.07.2026 20:36:00
Meta and Amazon are leading a trillion-dollar Big Tech spending spree
As the cost of AI infrastructure continues to increase, Morgan Stanley says Big Tech capital expenditures are on track to hit new records.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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