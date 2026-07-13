Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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13.07.2026 20:36:00

Meta and Amazon are leading a trillion-dollar Big Tech spending spree

As the cost of AI infrastructure continues to increase, Morgan Stanley says Big Tech capital expenditures are on track to hit new records.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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