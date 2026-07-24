Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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24.07.2026 02:08:33
Meta faces higher borrowing costs in latest $12bn data centre financing
BlackRock-led deal meets investor anxiety over rising AI exposureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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