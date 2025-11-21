Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
21.11.2025 10:09:00
Meta Hyperscape: Fotorealistische 3D-Scans jetzt mit Multiplayer-Funktion
Bislang war es nur möglich, eigene Hyperscans zu besuchen. Jetzt führt Meta die Möglichkeit ein, andere Menschen in die VR-Umgebungen einzuladen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
