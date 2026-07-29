Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 22:06:04

Meta Platforms, Inc. Bottom Line Retreats In Q2

(RTTNews) - Meta Platforms, Inc. (META) announced a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $15.848 billion, or $6.18 per share. This compares with $18.337 billion, or $7.14 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 28.0% to $60.801 billion from $47.516 billion last year.

Meta Platforms, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $15.848 Bln. vs. $18.337 Bln. last year. -EPS: $6.18 vs. $7.14 last year. -Revenue: $60.801 Bln vs. $47.516 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 61 B To $ 64 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten