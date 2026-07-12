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12.07.2026 05:30:00

Meta Platforms Just Unveiled a Shocking New Artificial Intelligence (AI) Strategy

When pundits and investors talk about artificial intelligence (AI) hyperscalers, Meta Platforms (NASDAQ: META) always gets included in the group. However, the other three members of the big four -- Alphabet, Amazon, and Microsoft -- have something in common that Meta doesn't share: cloud computing business units.Those other three have been monetizing their data centers by leasing capacity to outside clients, while Meta has been self-funding its build-out, and expecting to use all the capacity it can create in-house. There's been no direct monetization path in sight.However, that may be changing. According to reports, Meta now intends to build a cloud business and lease out its excess AI computing capacity. That's a major shift in policy, as CEO Mark Zuckerberg previously noted that Meta was using all of its capacity for internal workloads. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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