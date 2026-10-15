Meta Reports on Oct. 21. I'd Consider Buying the Stock Before It Does.

Meta Platforms (NASDAQ:META) will report its third-quarter results after the market closes on Wednesday, Oct. 21. Shares are at about $743 as I write -- roughly 6% under the stock's record close of $790, set in August 2025.

The stock has also gained about 30% since Aug. 31.

The earnings figure in the report might look stunning. Analysts expect earnings per share of $6.77, according to FactSet, compared to just $1.05 a year ago.

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