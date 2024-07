Meta will bei weltgrößter Brillen-Firma einsteigen

PARIS/MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) will beim weltgrößten Brillen-Anbieter EssilorLuxottica einsteigen. Der Chef des französisch-italienischen Branchenriesen, Francesco Milleri, machte das Interesse ohne weitere Details öffentlich. Die Firma fühle sich geehrt - aber Meta müsste sich die Aktien dafür nach aktuellem Stand an der Börse zusammenkaufen, sagte Milleri. Vom Facebook-Konzern gab es zunächst keine Reaktion darauf. Seit einigen Wochen wurde spekuliert, Meta wolle einen Anteil von bis zu fünf Prozent an EssilorLuxottica mit Marken wie Ray-Ban und Oakley erwerben.

Die beiden Unternehmen haben bereits eine zukunftsträchtige Kooperation. Zusammen entwickelten sie ein Brillengestell mit Kamera und Lautsprechern, das für Meta ein wichtiger Baustein der KI-Zukunft ist. Dank solcher Brillen könne die Software mit Künstlicher Intelligenz sehen, was der Menschen gerade sieht - und besser auf die Situation eingehen, betont Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg . Zudem kann ein KI-Chatbot darüber mit den Nutzern kommunizieren, wenn sie gerade kein Display vor Augen haben.

Milleri bestätigte auch, dass Google (Alphabet C (ex Google)) ebenfalls Interesse an einer Zusammenarbeit mit EssilorLuxottica gezeigt habe. Man fühle sich aber in der Partnerschaft mit Meta sehr wohl, sagte er./so/DP/he