EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das EssilorLuxottica-Papier an diesem Tag 231,00 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hat, hat nun 43,290 Anteile im Depot. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Anteile wären am 10.11.2025 13 497,84 EUR wert, da der Schlussstand 311,80 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,98 Prozent vermehrt.

EssilorLuxottica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 142,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at