EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der EssilorLuxottica-Anteile betrug an diesem Tag 105,59 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hat, hat nun 0,947 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 299,73 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Papiers am 27.10.2025 auf 316,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 199,73 Prozent zugenommen.
EssilorLuxottica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 145,95 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
