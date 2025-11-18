EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

Langfristige Anlage 18.11.2025 10:03:39

EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades EssilorLuxottica-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der EssilorLuxottica-Anteile betrug an diesem Tag 173,35 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EssilorLuxottica-Aktie investiert, befänden sich nun 0,577 EssilorLuxottica-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 315,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,06 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 147,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

28.10.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
20.10.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
20.10.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
