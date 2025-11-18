EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Langfristige Anlage
|
18.11.2025 10:03:39
EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades EssilorLuxottica-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der EssilorLuxottica-Anteile betrug an diesem Tag 173,35 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EssilorLuxottica-Aktie investiert, befänden sich nun 0,577 EssilorLuxottica-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 315,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,06 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 147,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|28.10.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|313,60
|-0,03%