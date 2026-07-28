Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
28.07.2026 16:47:00
Microsoft stellt eigenes KI-Modell für Cybersecurity vor
Microsoft bringt mit MAI-Cyber-1-Flash ein Security-Modell auf den Markt. Es soll nur halb so viel kosten wie Microsofts bisherige Security-Modellkombination.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
21:01
|Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.07.26
|Aktie im Fokus: Microsoft-Bilanz steht bevor - Eine Frage dürfte für Anleger entscheidend sein (finanzen.at)
|
27.07.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Optimismus in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
24.07.26
|Nach Alphabet rücken auch Microsoft, Meta und Amazon in den Fokus der Cashflow-Debatte (finanzen.at)