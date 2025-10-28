OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
28.10.2025 17:19:00
Microsoft und OpenAI einigen sich auf neue Partnerschaftsregeln
Microsoft und OpenAI haben ihre Zusammenarbeit neu geregelt. Die Partnerschaft wird flexibler, beide Unternehmen erhalten mehr Freiheiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
