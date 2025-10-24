Microsoft Aktie
|450,35EUR
|-0,60EUR
|-0,13%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des Softwareriesen sieht Brent Thill dank des Themas Künstliche Intelligenz (KI) deutliches Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen zur Cloud-Sparte Azure. Nach dem besten Zwischenbericht in der jüngsten Zeit habe die Aktie stagniert, erscheine aber gut positioniert für einen Anstieg, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 675,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 520,56
|
Abst. Kursziel*:
29,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 520,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,67%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
