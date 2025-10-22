Microsoft Aktie
|445,70EUR
|0,20EUR
|0,04%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Vor dem Quartalsbericht in der kommenden Woche ging Analyst Karl Keirstead am Dienstagabend noch auf aktuelle Diskussionen unter den Anlegern ein. Hinsichtlich des Wachstums der Azure-Cloud und hoher Markterwartungen sieht er eher Chancen als Risiken./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 650,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 517,66
|
Abst. Kursziel*:
25,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 517,66
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,57%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
21.10.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.10.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
20.10.25
|Dow Jones aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
20.10.25
|Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones startet im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|446,00
|0,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|07:30
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:28
|adidas Buy
|UBS AG
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|07:26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|07:15
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK