Microsoft Aktie

465,90EUR 9,00EUR 1,97%
Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 20:51:24

Microsoft Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer endgültigen Vereinbarung mit OpenAI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Software-Riese hält nun einen Anteil von 27 Prozent am ChatGPT-Entwickler und hat sich Zugang zur Technologie der KI-Firma bis zum Jahr 2032 gesichert. Damit sei Klarheit in einer Beziehung geschaffen worden, die zuvor einen Überhang gehabt habe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:35 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 542,07 		Abst. Kursziel*:
18,07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 542,07 		Abst. Kursziel aktuell:
18,07%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen

20:51 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
24.10.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Microsoft Buy UBS AG
22.10.25 Microsoft Buy UBS AG
03.10.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 465,50 1,88% Microsoft Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

20:51 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
20:50 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
20:20 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20:19 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
18:20 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
17:37 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
17:10 Danone Kaufen DZ BANK
16:44 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
16:26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
16:01 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
15:42 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
15:26 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
15:14 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:29 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
13:23 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
13:15 Shell Outperform RBC Capital Markets
13:14 Symrise Buy UBS AG
12:56 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:41 Apple Outperform Bernstein Research
10:56 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
10:54 Iberdrola Buy UBS AG
10:54 BNP Paribas Neutral UBS AG
10:49 Danone Buy UBS AG
10:48 Ströer Buy UBS AG
10:47 HSBC Holdings Neutral UBS AG
10:47 Air Liquide Buy UBS AG
10:46 Befesa Buy UBS AG
10:44 Siltronic Neutral UBS AG
10:33 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
10:32 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:14 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:13 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:13 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:12 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:09 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
10:07 Symrise Equal Weight Barclays Capital
10:04 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
10:03 Palfinger buy Deutsche Bank AG
10:02 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
10:02 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:55 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
09:54 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
09:54 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:46 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:44 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:34 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:33 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
09:25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
09:24 Deutsche Börse Hold Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen