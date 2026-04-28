Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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28.04.2026 12:45:00

Microsoft vs. Amazon: Which AI Stock Is the Better Buy?

Not every artificial intelligence (AI) stock is a long-term winner. During the past five years, Amazon (NASDAQ: AMZN) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) have both underperformed the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Amazon gained 52% and Microsoft rose 68%, while the S&P 500 increased 71% during that timeframe.And if you look at more recent performance, these two AI stocks are heading in different directions. Microsoft shares have declined about 12% year to date, while Amazon has gained 14%. Amazon has also outperformed other leading AI stocks like Nvidia and Alphabet so far this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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