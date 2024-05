Milliarden-Angebot: Iberdrola erhöht Angebot zur Übernahme von Avangrid - Iberdrola-Aktie gibt nach

Wie der spanische Energieversorger mitteilte, bietet er nun 35,75 US-Dollar für alle Avangrid-Aktien, die er noch nicht besitzt. Am 7. März hatte Iberdrola zunächst 34,25 Dollar pro Aktie geboten. Iberdrola hält bereits rund 81,6 Prozent an dem Energieunternehmen.

Iberdrola hatte im März erklärt, die Transaktion entspreche seiner Strategie, seine Präsenz in stabilen Märkten auszubauen, in denen der Konzern in Stromnetze investieren kann.

Avangrid hat seinen Sitz in Connecticut, verfügt über Aktiva im Wert von 44 Milliarden Dollar und ist in 24 US-Bundesstaaten tätig.

Die Iberdrola-Aktie notiert in Madrid zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 12,29 Euro, derweil notiert die Avangrid-Aktie an der NYSE marginale 0,05 Prozent tiefer bei 37,53 US-Dollar.

MADRID (Dow Jones)