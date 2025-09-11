Iberdrola Aktie

15,75EUR 0,05EUR 0,32%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.09.2025 10:16:19

Iberdrola SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der von 54 auf 84 Prozent aufgestockten Beteiligung an der brasilianischen Neoenergia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Markt dürfte positiv darauf reagieren, das der Versorger sein Engagement bei einem bekannten Vermögenswert schrittweise ausbaut, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit 1,88 Milliarden Euro zahlten die Spanier nur einen Aufpreis von 15 Prozent auf den letzten Aktienkurs von Neoenergia und erzielten dafür eine Wertsteigerung von über 2 Prozent, lobte er./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 07:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15,65 € 		Abst. Kursziel*:
-4,79%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,37%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SAmehr Nachrichten