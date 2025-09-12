Iberdrola Aktie
|15,71EUR
|0,06EUR
|0,35%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 17,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers am 24. September sollte das Fundament für das Wachstum in den kommenden drei Jahren legen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
17,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,68 €
|
Abst. Kursziel*:
10,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|15,66
|0,03%
