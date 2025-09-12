Iberdrola Aktie

15,71EUR 0,06EUR 0,35%
Iberdrola

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

12.09.2025 06:32:52

Iberdrola SA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 17,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers am 24. September sollte das Fundament für das Wachstum in den kommenden drei Jahren legen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,68 € 		Abst. Kursziel*:
10,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:32 Iberdrola Buy UBS AG
11.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
