Iberdrola Aktie
|15,72EUR
|-0,09EUR
|-0,57%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
04.09.2025 21:06:29
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Treffen mit dem Finanzchef Jose Sainz Armada auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Strategisch richte sich der Energieversorger stärker auf das Netzgeschäft aus, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16,70 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15,74 €
|
Abst. Kursziel*:
6,07%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
15,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,27%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SAmehr Nachrichten
Analysen zu Iberdrola SAmehr Analysen
|21:06
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|21:06
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|03.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|21:06
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|15,72
|-0,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:09
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21:06
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:45
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|19:45
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:44
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:43
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|19:43
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|17:26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12:29
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|12:28
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:28
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:27
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|12:25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|12:06
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:49
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:48
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:48
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:47
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:02
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:59
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10:58
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:57
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:56
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|10:55
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:44
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:42
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|10:12
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|10:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|09:56
|Unilever Sell
|UBS AG
|09:46
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|Continental Buy
|UBS AG
|08:44
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|08:27
|Roche Buy
|UBS AG
|08:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salesforce Neutral
|UBS AG