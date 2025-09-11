NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der von 54 auf 84 Prozent aufgestockten Beteiligung am brasilianischen Stromversorger Neoenergia auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er betrachte den Deal als gewinnsteigernd und strategisch sinnvoll für den spanischen Versorgerkonzern, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



