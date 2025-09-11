Iberdrola Aktie

15,75EUR 0,05EUR 0,32%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

11.09.2025 10:15:18

Iberdrola SA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der von 54 auf 84 Prozent aufgestockten Beteiligung am brasilianischen Stromversorger Neoenergia auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er betrachte den Deal als gewinnsteigernd und strategisch sinnvoll für den spanischen Versorgerkonzern, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,65 € 		Abst. Kursziel*:
8,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,97%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

