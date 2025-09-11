Iberdrola Aktie

15,75EUR 0,05EUR 0,32%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.09.2025 10:16:44

Iberdrola SA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der aufgestockten Beteiligung an Neoenergia auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Die Übernahme von weiteren gut 30 Prozent am brasilianischen Versorger sei eine wertsteigernde Transaktion für den spanischen Energieversorger, der nun 84 Prozent an Neoenergia halte, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16,70 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15,65 € 		Abst. Kursziel*:
6,71%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,07%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SAmehr Nachrichten