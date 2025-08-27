Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
27.08.2025 07:00:12
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 15,50 auf 16,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Kapitalmarkttag des spanischen Versorgers am 24. September werde die bisherigen Gewinnambitionen bestätigen, schrieb Fernando Garcia in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 17:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Iberdrola SA
RBC Capital Markets
16,70 €
Sector Perform
16,30 €
2,49%
Sector Perform
16,21 €
3,02%
Fernando Garcia
