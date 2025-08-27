Iberdrola Aktie

16,21EUR 0,04EUR 0,22%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

27.08.2025 07:00:12

Iberdrola SA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 15,50 auf 16,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Kapitalmarkttag des spanischen Versorgers am 24. September werde die bisherigen Gewinnambitionen bestätigen, schrieb Fernando Garcia in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 17:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16,70 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
16,30 € 		Abst. Kursziel*:
2,49%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
16,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,02%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

