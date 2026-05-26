Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
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26.05.2026 14:57:14
Mini-Comeback von Standard Chartered in Genf
Die britische Grossbank schloss 2014 ihr Private-Banking-Geschäft in der Schweiz. Bald startet Standard Chartered ein neues CIB-Büro in Genf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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