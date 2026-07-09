Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt mittags

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,70 Prozent leichter bei 10 416,00 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,200 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,011 Prozent leichter bei 10 487,89 Punkten in den Handel, nach 10 489,04 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 539,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 397,48 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 2,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 227,33 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 603,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 867,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 8,08 Prozent auf 44,70 GBP), Glencore (+ 3,80 Prozent auf 5,09 GBP), Antofagasta (+ 3,52 Prozent auf 36,51 GBP), Anglo American (+ 3,02 Prozent auf 34,83 GBP) und Standard Chartered (+ 2,80 Prozent auf 20,93 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil AstraZeneca (-9,81 Prozent auf 128,44 GBP), BAT (-2,21 Prozent auf 45,09 GBP), BAE Systems (-2,16 Prozent auf 18,84 GBP), Unilever (-1,67 Prozent auf 45,62 GBP) und BP (-1,59 Prozent auf 4,84 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 186 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 292,992 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at