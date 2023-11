Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,31 Prozent leichter bei 4 145,63 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,653 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,195 Prozent tiefer bei 4 150,52 Punkten, nach 4 158,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 135,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 163,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 4 144,43 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2023, einen Stand von 4 337,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 3 708,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 7,51 Prozent aufwärts. Bei 4 491,51 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 3,20 Prozent auf 164,35 EUR), SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 131,34 EUR), Infineon (+ 0,26 Prozent auf 29,27 EUR), Ferrari (+ 0,14 Prozent auf 310,94 EUR) und BASF (+ 0,13 Prozent auf 43,22 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Eni (-2,30 Prozent auf 15,05 EUR), BMW (-1,69 Prozent auf 91,26 EUR), Stellantis (-1,46 Prozent auf 18,09 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,20 Prozent auf 56,84 EUR) und Allianz (-1,06 Prozent auf 218,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 570 397 Aktien gehandelt. Mit 350,985 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Stellantis-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 11,27 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

