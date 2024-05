Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,30 Prozent tiefer bei 3 393,79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 515,425 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,004 Prozent leichter bei 3 403,90 Punkten in den Montagshandel, nach 3 404,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 389,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 412,60 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 3 326,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 369,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, einen Stand von 3 230,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,08 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell United Internet (+ 5,86 Prozent auf 24,20 EUR), 1&1 (+ 3,69 Prozent auf 17,44 EUR), PNE (+ 1,58 Prozent auf 14,16 EUR), EVOTEC SE (+ 1,35 Prozent auf 9,75 EUR) und CANCOM SE (+ 1,03 Prozent auf 29,36 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil CompuGroup Medical SE (-2,52 Prozent auf 27,12 EUR), JENOPTIK (-2,26 Prozent auf 26,78 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,20 Prozent auf 49,00 EUR), Infineon (-1,87 Prozent auf 37,29 EUR) und AIXTRON SE (-1,74 Prozent auf 21,47 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 297 409 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,502 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 9,21 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

