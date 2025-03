Minuszeichen in London: FTSE 100 sackt letztendlich ab

So bewegte sich der FTSE 100 am Dienstag zum Handelsende.

Am Dienstag tendierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 1,21 Prozent schwächer bei 8 495,99 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,662 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 600,22 Punkten, nach 8 600,22 Punkten am Vortag.

Bei 8 481,11 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 603,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 11.02.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 777,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 301,62 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.03.2024, den Stand von 7 669,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 908,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 160,60 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 3,37 Prozent auf 110,55 GBP), Rolls-Royce (+ 1,99 Prozent auf 7,47 GBP), Barratt Developments (+ 1,90 Prozent auf 4,35 GBP), Fresnillo (+ 1,85 Prozent auf 8,54 GBP) und Segro (+ 1,01 Prozent auf 7,00 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen International Consolidated Airlines (-6,12 Prozent auf 2,92 GBP), Rentokil Initial (-4,55 Prozent auf 3,23 GBP), Diploma (-3,97 Prozent auf 40,16 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-3,91 Prozent auf 67,50 GBP) und Vodafone Group (-3,79 Prozent auf 0,71 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 178 814 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217,615 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at