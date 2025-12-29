Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Abend im Minus.

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,46 Prozent leichter bei 25 525,56 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,710 Prozent schwächer bei 25 462,25 Punkten, nach 25 644,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 25 598,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 440,97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 25 434,89 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 29.09.2025, einen Wert von 24 611,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Wert von 21 473,01 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 3,36 Prozent auf 294,37 USD), eBay (+ 2,97 Prozent auf 87,74 USD), Verisk Analytics A (+ 2,00) Prozent auf 224,74 USD), lululemon athletica (+ 1,71 Prozent auf 212,54 USD) und Diamondback Energy (+ 1,54 Prozent auf 148,57 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Tesla (-3,27 Prozent auf 459,64 USD), Palantir (-2,40 Prozent auf 184,18 USD), AppLovin (-2,16 Prozent auf 698,82 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,15 Prozent auf 155,39 USD) und Zoom Communications (-1,94 Prozent auf 86,33 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 145 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,79 erwartet. Mit 6,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at