Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Um 16:00 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,01 Prozent auf 14 235,78 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,470 Prozent leichter bei 14 314,01 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 381,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 372,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 229,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,92 Prozent. Vor einem Monat, am 26.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 545,83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 499,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 11 405,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 31,05 Prozent nach oben. Bei 15 932,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 10 696,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell KLA-Tencor (+ 4,19 Prozent auf 473,88 USD), O Reilly Automotive (+ 3,90 Prozent auf 909,00 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,81 Prozent auf 30,21 USD), NXP Semiconductors (+ 3,64 Prozent auf 182,34 USD) und ON Semiconductor (+ 3,28 Prozent auf 83,82 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Align Technology (-22,35 Prozent auf 197,00 USD), Comcast (-6,32 Prozent auf 40,05 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-5,06 Prozent auf 284,36 USD), Charter A (-4,61 Prozent auf 404,19 USD) und IDEXX Laboratories (-2,83 Prozent auf 401,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 285 118 Aktien gehandelt. Mit 2,573 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 9,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

